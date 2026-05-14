В Кабардино-Балкарии на 3,3% выросло производство яиц

Лидерами являются Баксанский, Урванский, Прохладненский, Зольский и Лескенский районы.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в Кабардино-Балкарии с начала года выросло на 3,3%, сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. Таких результатов удалось достичь в том числе при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Всего предприятия республики за первый квартал этого года произвели 46 млн яиц. Из них около 28% получили сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, остальные — хозяйства населения.

В топ-5 районов по объемам производства яиц в хозяйствах всех категорий вошли Баксанский, Урванский, Прохладненский, Зольский и Лескенский районы. На них суммарно приходится свыше 66% производства яиц по республике.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.