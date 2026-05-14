MWM: «Сармат» поражает цели на колоссальном расстоянии и не подвластен действующим системам ПРО

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил, что созданный в стране новый тип межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) большой дальности — РС-28 «Сармат» — обладает самой большой в мире дальностью поражения в 35 тыс. километров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Онлайн-издание Military Watch Magazine предлагает оценить дальность действия «Сармата» сравнив его с другими российскими и зарубежными межконтинентальными баллистическими ракетами. К примеру, дальность поражения у российских МБР «Тополь» и «Ярс» составляет около 11 тыс. километров, у американской LGM-30G Minuteman III (единственная МБР наземного базирования на вооружении НАТО) — около 13 тыс. километров.

MWM отмечает, что до сих пор наибольшей расчетной дальностью полета отличались китайские МБР DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18. Предполагается, что каждая из них может пролететь порядка 15 тыс. километров, то есть в два раза меньше, чем «Сармат».

Как полагает издание, такая невероятная дальность полета российской ракеты связана с ее интеграцией с гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард».

Он спроектирован так, что перед поражением цели может облететь вокруг Земли, поэтому способен поражать хорошо защищенные цели со всех возможных направлений. Это сокращает время предупреждения о ракетной атаке и усложняет работу систем противоракетной обороны, поясняет MWM.

В статье говорится, что «Сармат» разрабатывался для замены советской системы Р-36М2 «Воевода». Первый испытательный пуск ракеты был произведен в апреле 2022 года, а на боевое дежурство «Сармат» впервые поступил в августе 2023 года.

«Сармат» не только стал самой «дальнобойной» МБР в мире, но и самой тяжелой: его вес превышает 208 тонн.

«Сармат» размещается в укрепленных шахтах, тогда как гораздо более легкие ракеты «Ярс» преимущественно базируются на пусковых установках.

Межконтинентальные гиперзвуковые планирующие блоки, которые способны кардинально изменить возможности МБР, вызвали значительный интерес на Западе.

Особенно с учетом того, что западные страны по-прежнему отстают от Китая и России в их введении в эксплуатацию из-за серьезных трудностей с разработкой, подчеркивает MWM.

По словам Путина, «Сармат» «не имеет аналогов в мире и еще долго не будет иметь». Российский лидер назвал новую ракету «поистине уникальным оружием», которое укрепит боевой потенциал российских вооруженных сил.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше