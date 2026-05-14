MWM: «Сармат» поражает цели на колоссальном расстоянии и не подвластен действующим системам ПРО

Онлайн-издание Military Watch Magazine предлагает оценить дальность действия «Сармата» сравнив его с другими российскими и зарубежными межконтинентальными баллистическими ракетами. К примеру, дальность поражения у российских МБР «Тополь» и «Ярс» составляет около 11 тыс. километров, у американской LGM-30G Minuteman III (единственная МБР наземного базирования на вооружении НАТО) — около 13 тыс. километров.
MWM отмечает, что до сих пор наибольшей расчетной дальностью полета отличались китайские МБР DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18. Предполагается, что каждая из них может пролететь порядка 15 тыс. километров, то есть в два раза меньше, чем «Сармат».
Он спроектирован так, что перед поражением цели может облететь вокруг Земли, поэтому способен поражать хорошо защищенные цели со всех возможных направлений. Это сокращает время предупреждения о ракетной атаке и усложняет работу систем противоракетной обороны, поясняет MWM.
В статье говорится, что «Сармат» разрабатывался для замены советской системы Р-36М2 «Воевода». Первый испытательный пуск ракеты был произведен в апреле 2022 года, а на боевое дежурство «Сармат» впервые поступил в августе 2023 года.
«Сармат» размещается в укрепленных шахтах, тогда как гораздо более легкие ракеты «Ярс» преимущественно базируются на пусковых установках.
Особенно с учетом того, что западные страны по-прежнему отстают от Китая и России в их введении в эксплуатацию из-за серьезных трудностей с разработкой, подчеркивает MWM.
По словам Путина, «Сармат» «не имеет аналогов в мире и еще долго не будет иметь». Российский лидер назвал новую ракету «поистине уникальным оружием», которое укрепит боевой потенциал российских вооруженных сил.