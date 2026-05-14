В Кировской области начался ремонт моста через реку Мамокшу

Завершить его планируют до конца ноября.

Ремонт моста через реку Мамокшу на дороге Яранск — Санчурск — граница Республики Марий Эл начался в Санчурском муниципальном округе Кировской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

«Объект включен в федеральную программу не случайно. Он формирует ключевое звено транспортной сети, обеспечивая постоянное сообщение для жителей отдаленных населенных пунктов, бесперебойный грузовой транзит и доступ к социально значимым маршрутам», — рассказал и. о. министра транспорта Кировской области Артем Драчков.

Специалисты обновят балки пролетного строения и мостовое полотно, смонтируют систему отвода сточных вод, восстановят дорожное покрытие, установят знаки и барьерные ограждения и проведут другие работы. Завершить ремонт планируется до конца ноября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.