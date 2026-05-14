В Омской области начался ремонт трассы до границы с Новосибирской областью

Специалисты приступили к работам на участке 37−42 км.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области стартовал в Омской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«В Кормиловском районе на дороге Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области стартовали ремонтные работы. Трассу обновляем благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил губернатор.

Специалисты приступили к работам на участке 37−42 км. Им предстоит ликвидировать неровности, уложить два слоя нового асфальта, укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.