В станице Галюгаевской на Ставрополье откроется модельная библиотека

Библиотека в станице Галюгаевской Ставропольского края станет модельной при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В учреждении проведут ремонт, установят новое оборудование, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, обустроят комфортные мультимедийные пространства и зоны для чтения. Там появится историко-культурный уголок «Сенцы», который познакомит посетителей с традициями казачества. Для пользователей будет организована уютная зона чтения «Книжная горница», а маленькие посетители смогут провести досуг на детской площадке «БиблиоЯсли». Специализированное пространство «Курень-читальня» объединит интерактивные и дискуссионные площадки.
«Концепция модельных библиотек предусматривает создание многофункциональных пространств, объединяющих традиционные функции с цифровыми технологиями, образовательными ресурсами и досуговыми возможностями. Они становятся центрами притяжения жителей всех возрастов, способствуя повышению информационной культуры и социальной активности жителей», — отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.