В чеченском селе Автуры построят участковую больницу

Она будет рассчитана на 175 посещений в смену.

Источник: Национальные проекты России

Участковую больницу построят в селе Автуры в Чеченской Республике при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В учреждении будут кабинеты врачей, диагностические и профилактические службы. Специалисты смогут проводить лабораторные и ультразвуковые исследования, профилактические медицинские осмотры и первый этап диспансеризации для раннего выявления заболеваний и постановки пациентов на диспансерный учет.

Больница будет рассчитана на 175 посещений в смену и включать круглосуточный стационар на 10 коек. Она станет структурным подразделением Шалинской центральной районной больницы. Открыть учреждение планируется в 2027 году.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.