В Бийске началось благоустройство бульвара 50-летия ВЛКСМ

Благоустройство бульвара 50-летия ВЛКСМ началось в Бийске Алтайского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«Преображение бульвара 50-летия ВЛКСМ — долгожданное событие для жителей этой части города. Здесь появится современное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уверен, после завершения работ бульвар станет одним из любимых мест отдыха бийчан», — отметил мэр.
Специалисты обустроят прогулочные зоны, оборудуют игровую площадку для детей, смонтируют остановочный комплекс, стильные малые архитектурные формы и амфитеатр, а также проведут новое освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы должны завершить до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.