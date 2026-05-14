Когда Троица в 2026 году в России и почему каждый год праздник отмечают в разные дни

В мае православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников — День Святой Троицы. Его другие названия — Пятидесятница, Троицын день. Почему на Троицу принято украшать храмы березовыми ветками и травой, какой смысл и традиции у этого дня и что важно сделать в праздник — в материале «Газеты.Ru».
Когда Троица в 2026 году.
Троица — один из главных праздников православного календаря. Его часто называют Пятидесятницей, потому что он отмечается на 50-й день после Пасхи. Дата праздника — переходящая, меняется каждый год, но всегда приходится на воскресенье.
Троица входит в число двунадесятых праздников. Ее считают днем рождения Церкви.
История Дня Святой Троицы.
История возникновения праздника описана во 2-й главе книги Деяний святых апостолов, рассказал «Газете.Ru» ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин.
В этот момент апостолы получили дар проповеди всем народам. Именно с этого события началась история Церкви, обращает внимание Александр Брагин. Вот почему Троицу называют днем рождения Церкви Христовой.
«Иудеи тогда тоже праздновали свою ветхозаветную Пятидесятницу — день дарования Закона на горе Синай, но с этого момента на смену пришел Новый Завет», — подчеркнул священник.
Согласно преданию, в тот же день апостол Петр вышел с проповедью к людям. Его речь была особенно проникновенной. После проповеди крещение приняли около трех тысяч человек.
В 381 году в Константинополе прошел Второй Вселенский собор. На нем было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отец, Сын и Святой Дух.
Значение Дня Святой Троицы.
День Святой Троицы наполнен глубочайшим смыслом, раскрывающим тайну Пресвятой Троицы.
Но есть и глубинное — нравственное — значение этого праздника: ~Бог есть Любовь~.
«В этот день эта любовь излилась в сердца верующих благодатью Духа Святого. Мы празднуем не просто историческое событие, а то, как Сам Бог соединяется с человеком, освящает его и дает силы для новой жизни во Христе. Это день нашего обновления и расцвета души», — пояснил Александр Брагин.
Какие службы проходят в храмах на Троицу.
Служба на Троицу — одна из самых торжественных и красивых в году. У нее есть свои особенности.
«Перед самым праздником, в Троицкую родительскую субботу, мы совершаем вселенское поминовение всех усопших православных христиан. Как говорит святитель Василий Великий, в этот день Господь особенно принимает молитвы об умерших. Сам же праздник начинается накануне вечером. В воскресенье утром служится Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста», — рассказал Александр Брагин.
Главная особенность Троицы — это великая вечерня, которая совершается сразу после литургии. Дело в том, что на Пасху православные христиане перестают класть земные поклоны. И вот именно на Троицу, впервые за 50 дней, они преклоняют колени.
На этой вечерне настоятель храма читает три особые коленопреклоненные молитвы святителя Василия Великого:
* О нас, грешных.
На литургии и вечерне священники читают отрывки из «Деяний апостолов», рассказывают о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой.
Традиции Дня Святой Троицы.
День Святой Троицы связан с множеством обычаев, многие из которых уходят корнями в глубь веков.
~Церковные традиции~
Украшение храмов и домов березовыми ветвями, травами, полевыми цветами. Зеленое убранство на праздник — одна из самых любимых традиций. В этот день полы в храмах густо устилают свежескошенной травой. Пространство церквей наполняется ароматом березовых веток. Священники в этот день облачаются в зеленые одежды — символ жизни и обновления.
«Эта традиция имеет несколько корней. Во-первых, Дух Святой сошел на апостолов в момент, когда иудеи украшали свои жилища зеленью в память о горе Синай. Во-вторых, обилие зелени напоминает нам о Мамврийской дубраве, где праотцу Аврааму явилась Святая Троица в виде трех странников», — пояснил Александр Брагин.
Поминовение усопших. Накануне праздника, в субботу, христиане поминают умерших предков. Изначально этот день назывался Задушная суббота, сегодня он носит название Вселенская родительская суббота.
~Народные традиции~
Народные гулянья. С давних времен на Троицу люди устраивали веселые гулянья. В этот день пели песни, водили хороводы вокруг березок, устраивали веселые забавы.
Плетение венков. Девушки отправлялись на Троицу в поля, где набирали охапки цветов. Из них они плели венки, украшали ими волосы, пускали по воде, загадывая желания.
Гадания. Незамужние девушки любили в этот день гадать о суженом. Считалось, что березовая веточка под подушкой поможет во сне увидеть будущего избранника.
Сбор лекарственных трав. Хозяюшки на Троицу запасались целебными травами. Считалось, что в этот день они наполняются особенной силой. Их добавляли в чай, готовили отвары.
Что можно и нельзя делать на Троицу.
~Что можно делать на Троицу~
* Посвятить время духовной работе. В День Святой Троицы важно побывать в храме: посетить службы, исповедаться и причаститься.
~Что нельзя делать на Троицу~
* Ссориться, ругаться. Важно провести этот день в мире с собой и окружающими.