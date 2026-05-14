Лантратова заявила, что ей предстоит сложная работа на посту омбудсмена

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на посту федерального омбудсмена ей предстоит сложная и ответственная работа.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову («Справедливая Россия») на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
«Я понимаю, что предстоит очень сложная работа, ответственная, которая требует полной самоотдачи. И я понимаю эту ответственность и перед всей нашей страной, и перед людьми, и перед нашим президентом, перед вами, уважаемые коллеги. Мне предстоит отвечать в первую очередь делами и результатами этих дел», — сказала Лантратова в ходе своего выступления.