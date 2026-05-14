В Приморском крае высадят около 2 млн сеянцев кедра

Их вырастили в Ширяевском лесопитомнике.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты Ширяевского лесопитомника в Приморском крае выращивают около 2 миллионов сеянцев кедра, которые будут использовать для лесовосстановления, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.

«Кедр корейский — одна из ключевых пород для Приморья. Он необходим для восстановления хвойно-широколиственных лесов. Сейчас у нас порядка 1,5−2 миллионов сеянцев кедра, готовых к высадке. В этом году также планируем посеять около 3 тонн семян кедра корейского и порядка 3 тонн ореха маньчжурского», — рассказал начальник лесопитомника селекционно-семеноводческого центра Алексей Федоров.

В питомнике обеспечивают полный цикл выращивания — от заготовки семенного материала до получения стандартного сеянца. Осенью специалисты собирают шишки кедра, затем семена проходят переработку и зимнюю стратификацию, после чего весной проводится посев. Сеянцы кедра достигают нужного размера для высадки в лес в среднем за 3−4 года.

Одним из новых направлений работы стало создание школьного отделения — участка, где молодые растения пересаживают на большее расстояние для дальнейшего роста и формирования более крупного и качественного посадочного материала. В 2026 году там впервые заложили 40 тысяч саженцев.

В регионе также создают лесосеменные плантации кедра и лиственницы. Первые такие объекты планируют заложить уже в этом году в Яковлевском и Спасском округах. Ожидается, что к 2030 году плантации полностью сформируют основу новой системы лесного семеноводства региона.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.