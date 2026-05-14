В Приморском крае высадят около 2 млн сеянцев кедра

«Кедр корейский — одна из ключевых пород для Приморья. Он необходим для восстановления хвойно-широколиственных лесов. Сейчас у нас порядка 1,5−2 миллионов сеянцев кедра, готовых к высадке. В этом году также планируем посеять около 3 тонн семян кедра корейского и порядка 3 тонн ореха маньчжурского», — рассказал начальник лесопитомника селекционно-семеноводческого центра Алексей Федоров.