В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Сделано в Якутии»

Выставка-ярмарка «Сделано в Якутии» состоится в торгово-выставочном комплексе «СахаЭкспоЦентр» в Якутске с 22 по 24 мая. Одним из организаторов выступает центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Основными целями мероприятия являются поддержка местных производителей и ремесленников, создание условий для знакомства потребителей с качественной продукцией, изготовленной в Якутии, и продвижение народных промыслов республики. Посетители, в свою очередь, смогут приобрести уникальные товары местных предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.