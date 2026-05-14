Путин поручил содействовать приходу ветеранов спецоперации в ОПК

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активно содействовать приходу ветеранов специальной военной операции в отечественный оборонно-промышленный комплекс.
«Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей (ветеранов СВО — ред.) в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства», — сказал Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре «Россия». В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.