В городе Ардоне в Северной Осетии началось благоустройство площади

Центральную площадь города Ардона в Северной Осетии начали благоустраивать при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации местного самоуправления Ардонского района.
Специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций и подготовке общественного пространства к работам. Там планируется обновить фонтан и зоны отдыха, проложить пешеходные дорожки, высадить растения, установить летние веранды и площадки для культурных мероприятий, а также новый арт-объект, который станет символом города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.