В подмосковной Лобне стартовал международный театральный фестиваль

Фестиваль разделен на два блока: молодежный и профессиональный. С 12 по 17 мая свои постановки представят школьные и любительские коллективы, а с 20 по 29 мая на сцену выйдут актеры профессиональных театров. В молодежной программе заявлены 28 спектаклей от 23 коллективов. В рамках основной программы каждый из 18 театров-участников покажет по одному спектаклю. Фестиваль завершится 1 июня праздничным костюмированным шествием в Центральном парке культуры и отдыха Лобни.