В подмосковной Лобне стартовал международный театральный фестиваль

Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня» стартовал 12 мая в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В фестивале принимают участие коллективы из России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Россию представят участники из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Владимира и Смоленска.
«Проект, которому в этом году исполняется 30 лет, является визитной карточкой города и ярким событием в культурной жизни Подмосковья», — отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
Фестиваль разделен на два блока: молодежный и профессиональный. С 12 по 17 мая свои постановки представят школьные и любительские коллективы, а с 20 по 29 мая на сцену выйдут актеры профессиональных театров. В молодежной программе заявлены 28 спектаклей от 23 коллективов. В рамках основной программы каждый из 18 театров-участников покажет по одному спектаклю. Фестиваль завершится 1 июня праздничным костюмированным шествием в Центральном парке культуры и отдыха Лобни.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.