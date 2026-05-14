В Кировской области хотят начать выплачивать зарплату бабушкам

В законодательное собрание Кировской области внесли проект о зарплате бабушкам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Депутаты «Единой России» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о «зарплате бабушкам», предусматривающий ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трех лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По поручению губернатора Кировской области, секретаря регионального отделения партии “Единая Россия” Александра Соколова депутаты внесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект о “зарплате бабушкам”. Документ устанавливает право на ежемесячную социальную выплату бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трехлетнего возраста», — говорится в сообщении.

Разработка этого документа была инициирована главой региона. Ранее по его же инициативе в Кировской области была установлена «зарплата мамам», родившим первенца. На сегодня уже более 6 тысяч мам в регионе получают такую выплату.

«Зарплата» для бабушки или дедушки будет составлять 45 794 рубля, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, либо 38 203 рубля, если ребенок рожден женщиной от 25 лет и старше, — именно до этого уровня будет назначаться выплата к уже имеющемуся доходу человека, который ухаживает за малышом", — отмечается в сообщении.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше