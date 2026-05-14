В Переславле-Залесском утвердили проект реставрации Федоровского монастыря

Региональная служба охраны объектов культурного наследия согласовала проект реставрации Федоровского монастыря в Переславле-Залесском, сообщили в департаменте культуры Ярославской области. Обустройство исторических центров городов и развитие национального туристического маршрута «Золотое кольцо» соответствуют задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Федоровский монастырь — уникальный памятник федерального значения, неразрывно связанный с историей дома Романовых и духовной жизнью Переславля-Залесского. Согласованные архитектурные, конструктивные и технические решения обеспечивают необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения при полном соблюдении требований нормативной и проектной документации. В настоящее время наша служба рассматривает заявление на выдачу разрешения на проведение реставрационных работ в рамках уже согласованной проектной документации. Начало практического этапа возможно только после получения данного разрешения», — рассказала руководитель службы охраны объектов культурного наследия региона Светлана Охинцева.
В рамках утвержденного проекта запланированы усиление фундамента стен, разборка аварийных участков кладки с последующим воссозданием фрагментов из керамического кирпича, реставрация карнизной части фасадов, восстановление кровли и организация отмостки, очистка стен от биозагрязнений. Особое внимание уделено воссозданию утраченных в ходе эксплуатации конструкций стены и проездных ворот между часовней-колодцем и зданием больничного корпуса.
