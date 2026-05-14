Жители России могут помочь семьям в трудной жизненной ситуации

Весенняя акция под названием «Стань хорошей новостью!» проходит в благотворительном фонде «Подари подарок» с апреля. Любой человек может помочь семьям в сложной жизненной ситуации из 23 регионов, сообщили в фонде.
Отправить можно что угодно: от пакета гречки до средств реабилитации. На сайте «Подари подарок» представлены истории людей, которым необходима поддержка. Среди них Александр и Юлия и их пятеро детей из Липецкой области. Старшей Кире 18 лет, а самому маленькому Тиму 2 годика. Родители и старшие дети помогают людям в качестве волонтеров, а младшие радуют успехами в школе и увлечениях. У среднего сына Вани эпилепсия. В 2025-м в их доме случился пожар, и теперь восстанавливать быт приходится буквально в каждой вещи: от перегородок в доме до детских сандалий на лето. Помочь можно деньгами или же подарком.
Чтобы стать дарителем, можно выбрать удобный способ помощи. Если это подарок, то его необходимо привезти на склад в Москву 23 мая или сразу отправить в город проживания семьи с помощью онлайн-доставки.
