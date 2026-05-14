Еще почти 4000 жителей Белгородчины вошли в систему долговременного ухода

Почти 4 тыс. жителей Белгородской области в первом квартале 2026 года были включены в систему долговременного ухода, которая развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве общественных коммуникаций.
Поддержка оказывается пожилым гражданам и людям с инвалидностью старше 18 лет, которые не способны полностью или частично обеспечивать свои основные жизненные потребности. В пакет помощи входят 50 различных услуг. Это помощь в приеме пищи, осуществлении гигиенических процедур, приеме необходимых лекарств, измерении температуры и давления, передвижении. Приоритетным правом на получение ухода пользуются ветераны Великой Отечественной войны и СВО.
Напомним, Белгородская область вошла в число участников реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в 2022 году. В 2025 году к проекту присоединились 5160 человек. За 1 квартал этого года численность граждан, включенных в систему долговременного ухода, составила 3920 человек, в том числе в форме социального обслуживания на дому — 1415 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.