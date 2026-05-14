Более 257 тысяч жителей Тверской области проверили здоровье

Регулярные медицинские осмотры рекомендованы всем взрослым старше 18 лет. До 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, а после 40 лет — каждый год. При этом ежегодно необходимо проходить профилактический медосмотр. При наличии показаний врач может направить пациента на второй этап диспансеризации, включающий дополнительные обследования и консультации узких специалистов.