Более 257 тысяч жителей Тверской области проверили здоровье

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала этого года прошли более 257 тыс. жителей Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На профилактических осмотрах свое здоровье проверили 119 484 жителя региона, из них 90 649 — дети. А диспансеризацию, включая углубленную и репродуктивную, прошли 138 343 человека.
Регулярные медицинские осмотры рекомендованы всем взрослым старше 18 лет. До 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, а после 40 лет — каждый год. При этом ежегодно необходимо проходить профилактический медосмотр. При наличии показаний врач может направить пациента на второй этап диспансеризации, включающий дополнительные обследования и консультации узких специалистов.
Записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр можно на портале «Госуслуги», по единому номеру службы 122, по телефону медучреждения или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Жители сельских территорий могут начать диспансеризацию в фельдшерско-акушерском пункте и в офисе врача общей практики. Дополнительные обследования будут проведены в центральной районной больнице. Кроме того, этапы диспансеризации можно проходить, когда в населенные пункты приезжают мобильные бригады медиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.