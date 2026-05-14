Потепление Балтики негативно отразится на запасах рыбы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта с коллегами из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН выяснили, что в южной части Балтийского моря, в Гданьской впадине, практически исчез кислород и накапливается сероводород из-за роста придонной температуры, что может негативно отразиться на запасах рыбы. Наблюдение за потенциально опасной экологической ситуацией будет продолжено, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые БФУ имени Иммануила Канта с коллегами выяснили, что с 2018 года в Гданьской впадине на юге Балтийского моря установились постоянные бескислородные условия, которые способствуют накоплению сероводорода. К такому выводу авторы пришли, проанализировав содержание кислорода в этой впадине с 2003 по 2023 год. Полученные данные помогут специалистам точнее оценивать состояние экосистем Балтики и планировать хозяйственную деятельность в регионе с учетом экологических рисков», — отметили в пресс-службе.
Экосистемы Балтики, как отмечают ученые, весьма чувствительны к изменению климата и деятельности человека из-за уникальной особенности этого моря — очень сильного расслоения воды по плотности. Соленая и тяжелая вода преимущественно находится на глубине, более пресная и легкая — у поверхности, и между собой они практически не смешиваются. В результате кислород из атмосферы не достигает глубин моря, и единственным его источником для придонных обитателей служат редкие поступления воды из Северного моря. Гданьская впадина особо подвержена накоплению сероводорода — газа, создающего на дне безжизненную зону и способного привести к гибели морских обитателей при попадании в вышележащие воды.
Опасность низкого содержания кислорода.
Исследователи измеряли не только количество кислорода и сероводорода в Гданьской впадине, но и температуру, а также соленость воды. Оказалось, что за период 2003—2018 годов количество кислорода в исследуемых водах упало в несколько раз: с 2−3 миллилитров в литре практически до нуля. Анализ показал, что кислород преимущественно поглощали донные осадки, в которых за прошлые десятилетия накопился большой запас органического вещества. По мере потепления воды бактерии в этих осадках активнее разлагали органические соединения, потребляли все больше кислорода и выделяли сероводород.
Под конец 2023 года ученые зафиксировали некоторый рост концентрации кислорода в придонном слое. Они связывают это с проникновением в глубинные слои моря богатых кислородом поверхностных вод, к которому привели сильные западные ветры. Температура придонных слоев (на глубине 70 метров и ниже) за исследуемый период выросла примерно на 1,6 градуса. Ученые связывают это не только с изменением климата, но и с более частыми теплыми летними поступлениями воды из Северного моря.
«Мы планируем продолжить мониторинг основных экологических параметров как по экспедиционным данным, так и с учетом данных моделирования. Рост придонной температуры во впадинах согласуется с общим потеплением вод Балтики и способствует уменьшению содержания растворенного кислорода. Таким образом, долгосрочного улучшения состояния придонного слоя ожидать не приходится, что крайне негативно отразится на запасах рыбы», — отметила заведующая лабораторией геоэкологии Атлантического отделения Института океанологии РАН Марина Ульянова.