Потепление Балтики негативно отразится на запасах рыбы

Экосистемы Балтики, как отмечают ученые, весьма чувствительны к изменению климата и деятельности человека из-за уникальной особенности этого моря — очень сильного расслоения воды по плотности. Соленая и тяжелая вода преимущественно находится на глубине, более пресная и легкая — у поверхности, и между собой они практически не смешиваются. В результате кислород из атмосферы не достигает глубин моря, и единственным его источником для придонных обитателей служат редкие поступления воды из Северного моря. Гданьская впадина особо подвержена накоплению сероводорода — газа, создающего на дне безжизненную зону и способного привести к гибели морских обитателей при попадании в вышележащие воды.