В Москве на Краснолиманской улице построят многоквартирный дом

Многоквартирный жилой дом по программе реновации построят в районе Южное Бутово, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В Южном Бутове в рамках программы реновации построят дом на земельном участке площадью 0,79 гектара. Здесь возведут современное жилое здание с квартирами общей площадью 16 тысяч квадратных метров, которые передадут новоселам с готовой отделкой. На первом этаже откроются аптеки, магазины товаров повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы рядом с домом», — добавил Овчинский.
Здание построят по адресу: улица Краснолиманская, земельный участок № 27. Недалеко от новостройки находится станция «Улица Скобелевская» Бутовской линии метро, до которой можно дойти за 10−12 минут или доехать на наземном транспорте. Кроме того, по соседству расположен ландшафтный заказник «Южное Бутово» с лесными маршрутами и зонами отдыха. Такое сочетание хорошей транспортной доступности и близости к природе создает все условия для комфортной жизни и делает район привлекательным.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.