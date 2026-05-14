Создан волоконный датчик для измерения радиации на расстоянии до 2 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Магистрант Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Лев Никифоров разработал волоконно-оптический датчик, cпособный измерять уровень радиации на расстоянии до 2 км и выдерживать интенсивное гамма-излучение. Датчик значительно превосходит аналоги по сроку службы, сообщила пресс-служба СПбГУТ.
«Внедрение разработки на АЭС, предприятиях хранения ядерных отходов и других объектах атомной отрасли сделает контроль безопасности более надежным и экономичным» — говорится в сообщении.
Обычные датчики радиации со временем деградируют под воздействием гамма-излучения. Разработка Никифорова в определенной степени решает эту проблему: благодаря новому подходу к очистке — с помощью лазерного излучения — и материалу волокна (состав которого пока не раскрывается) устройство сохраняет работоспособность «значительно дольше». Это снижает затраты на замену оборудования и повышает непрерывность мониторинга радиации.
Датчик предназначен для контроля гамма-излучения на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: на реакторах атомных станций, хранилищах ядерных отходов, объектах по переработке радиоактивных веществ.
Устройство представляет собой катушку из тонкого оптического волокна. Оно состоит из намотанного на цилиндрический каркас световода и пары оптических разъемов, которые необходимо подключать к измерительной системе. Через волокно проходит сигнал от светового источника (находящегося в источнике радиации); под воздействием гамма-излучения изменяются характеристики распространения света внутри волокна. Электроника фиксирует эти изменения, и это позволяют определять уровень радиации на расстоянии до 2 км.
Разработка ведется под руководством аспиранта, преподавателя кафедры оптических и квантовых систем связи СПбГУТ Дианы Дмитриевой. Никифоров прошел в финал XII Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов. Цель данного конкурса — развивать кадровый потенциал высокотехнологичных отраслей и повышать качество инженерного образования в России. Финальные очные состязания перед жюри пройдут в Москве в середине июня 2026 года.
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича был основан в 1930 году на базе Высших курсов инженеров связи. СПбГУТ является одним из лидеров среди высших учебных заведений России по подготовке высококвалифицированных кадров в области связи и телекоммуникаций. Структура университета состоит из 23 кафедр в составе пяти факультетов, в том числе восьми базовых кафедр от предприятий отрасли телекоммуникаций; научно-исследовательского института «Технологий связи»; колледжа телекоммуникаций и двух филиалов — Архангельского и Смоленского колледжей телекоммуникаций. В СПбГУТ ежегодно обучаются около 14 тыс. студентов.