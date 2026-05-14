Создан волоконный датчик для измерения радиации на расстоянии до 2 км

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича был основан в 1930 году на базе Высших курсов инженеров связи. СПбГУТ является одним из лидеров среди высших учебных заведений России по подготовке высококвалифицированных кадров в области связи и телекоммуникаций. Структура университета состоит из 23 кафедр в составе пяти факультетов, в том числе восьми базовых кафедр от предприятий отрасли телекоммуникаций; научно-исследовательского института «Технологий связи»; колледжа телекоммуникаций и двух филиалов — Архангельского и Смоленского колледжей телекоммуникаций. В СПбГУТ ежегодно обучаются около 14 тыс. студентов.