Три отеля на «Роза Хутор» обсудили внедрение бережливых технологий

День информирования по итогам трех месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» прошел в трех отелях курорта «Роза Хутор». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«За три месяца рабочие группы проделали большую аналитическую работу: от картирования потоков до первых хронометражей. Особенно ценно, что три отеля с похожими процессами учатся друг у друга и внедряют улучшения сообща. Местом проведения дня информирования был выбран “Отель 28”, где команды наглядно представили свои результаты. Такой формат взаимодействия ускоряет достижение целевых показателей», — отметил эксперт регионального центра компетенций (РЦК).
Три рабочих группы подвели итоги первой половины проекта и обсудили ключевые инструменты: картирование, хронометражи и производственный анализ. Участники решили создать эталонный рабочий участок, взяв за образцы три горничных рабочих места, три этажных подсобных помещения и три тележки. В обсуждении участвовали технический директор, отдел снабжения, администраторы ресепшн, горничные и супервайзеры.
Команды трех отелей уже видят первые эффекты от совместной работы в ходе нацпроекта. Общее руководство и соседство помогают быстрее тиражировать успешные решения на всех объектах. Администраторы и горничные отмечают, что стало проще выявлять потери времени и ресурсов. Впереди — создание эталонных зон и масштабирование лучших практик на все подразделение.
Напомним, к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились уже 420 кубанских предприятий. Подробнее ознакомиться с условиями участия в проекте и оставить заявку можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.