Флотилии спутников связи начинают оказывать существенное влияние на климат Земли

Проведенные исследователями расчеты показали, что уже сейчас на долю флотилий спутников связи приходится около 35% выбросов космического сектора, негативно влияющих на климат планеты, а также подавляющее число частиц сажи и углерода, возникающих в верхних слоях атмосферы в результате разрушения отработанных космических аппаратов. К 2030 году эта доля выбросов достигнет отметки в 42%, а порождаемые ими частицы будут в 500 раз сильнее влиять на климат Земли, чем их аналоги, сформированные процессами на поверхности планеты.