Найденного детеныша ладожской нерпы отправили на реабилитацию в Петербург

Летом прошлого года знаменитых петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере для так называемого «одичания». Специалисты решили проверить, будут ли нерпы готовы к самостоятельной жизни и можно ли их выпустить на волю. В начале сентября фонд сообщил, что нерпы не прошли так называемое «одичание» и вскоре их вернули в центр реабилитации.