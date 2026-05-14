Найденного детеныша ладожской нерпы отправили на реабилитацию в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы нашли на берегу Ладожского озера и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
«А этот нерпик приплыл прямо на место прошлогодней стоянки корабля капитана Крошика. Дожидался нерпулек прибытия помощи на лесном кордоне вместе с инспектором Национального парка “Ладожские шхеры” Сергеем», — говорится в Telegram-канале фонда.
По данным организации, нерпенка уже забрали в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
Летом прошлого года знаменитых петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере для так называемого «одичания». Специалисты решили проверить, будут ли нерпы готовы к самостоятельной жизни и можно ли их выпустить на волю. В начале сентября фонд сообщил, что нерпы не прошли так называемое «одичание» и вскоре их вернули в центр реабилитации.
С начала этого весеннего сезона в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили детеныши нерпы и тюленя.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским «Водоканалом». Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино.