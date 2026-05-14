В Костроме стартовал региональный экономический форум

Региональный экономический форум проходит 14−16 мая в Костроме в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие станет местом общения представителей бизнеса, экспертов регионального и федерального уровней и политического руководства Костромской области, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В первый день гости форума и его участники обсудили вопросы государственной поддержки субъектов АПК и пищевой промышленности, содействия развитию креативных индустрий и влияния маркетплейсов на региональную экономику. Завершением первого дня форума стал тренинг от федерального эксперта Аннетты Орловой. Спикер рассказала участникам о том, как достигать поставленных бизнес-целей в условиях неопределенных и быстро меняющихся обстоятельств.
Во второй день экономического форума губернатор региона Сергей Ситников обратится к представителям бизнеса и власти с инвестиционным посланием. В этот же день запланирована церемония награждения победителей VII регионального конкурса «Экспортер года-2025» и областной премии за общественные заслуги «Признание. Гордость. Почет».
Завершением события станет товарищеский турнир по волейболу, который состоится 16 мая. Подробности участия в форуме и регистрация на мероприятия доступны на сайте центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.