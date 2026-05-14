В Волгоградской области обновят улицы, названные в честь героев войны

Работы проведут в столице региона и в городе Волжском.

Улицы имени героев Великой Отечественной войны отремонтируют в Волгограде и Волжском по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В областном центре обновят проспект Героев Сталинграда, улицы 7-й Гвардейской дивизии и имени 64-й Армии общей протяженностью 9,2 км. В Волжском отремонтируют улицу Клавы Нечаевой, названную в честь советской летчицы, погибшей в воздушном бою в Сталинградской битве, а также два участка дублера улицы Карбышева. На всех объектах заменят изношенный слой дорожного покрытия, обновят знаки и разметку. Напомним, всего в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году в Волгоградской области приведут к нормативному состоянию около 220 км региональных дорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.