В Подмосковье пациентка родила ребенка после шести курсов химиотерапии

Врачи из Московской областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) помогли женщине родить здорового ребенка после пройденных шести курсов химиотерапии, сообщили РБК Life в пресс-службе минздрава Подмосковья.
В НИИ женщина обратилась на 16-й неделе беременности, ее беспокоили боли в правой ноге и пояснице, а также отеки нижних конечностей. Во время обследования врачи обнаружили крупное образование забрюшинного пространства, размеры которого достигали 12×7х14 см. По словам специалистов, оно сдавливало нижнюю полую вену, деформировало ее и нарушало кровоток. Врачи подтвердили у женщины фолликулярную лимфому.
В учреждении пояснили, что это злокачественное заболевание лимфатической системы, образующее опухоли, которые медленно растут годами, поражая лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы.
Несмотря на диагноз, женщина приняла решение сохранить беременность. Под присмотром специалистов она прошла шесть курсов химиотерапии. Впоследствии она находилась под наблюдением врачей вплоть до самых родов, они следили за состоянием плода, а также оценивали риски акушерских осложнений.
Хорошие результаты лечения, по словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, позволили женщине родить ребенка на 38-й неделе, хотя изначально планировалось не более 28 недель, что снижало вероятность хороших перинатальных исходов.
Путем кесарева сечения пациентка родила здоровую девочку весом 2980 г и ростом 48 см, с оценкой по шкале Апгар в 9 баллов (ребенок может получить от 0 до 10 баллов, с учетом параметров дыхания, сердцебиения
Ранее кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко рассказал, что некоторые вирусы могут спровоцировать развитие опухоли. В списке опасных с этой точки зрения вирусов — вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.
Для такой побочки есть несколько причин, среди которых — вирусно-генетическая версия. Предположение основано «на встраивании ДНК- или РНК-вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака».