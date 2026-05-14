В перинатальном центре Уфы более 700 будущих мам прошли обучение

Свыше 700 женщин с начала этого года прошли обучение в школе для беременных «Мы родители», которая действует в Уфе на базе Республиканского перинатального центра. Образовательная программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Программа школы способствует не только повышению информированности участниц, но и формированию психологической готовности к материнству. Благодаря комфортной и доверительной атмосфере на занятиях удается снизить уровень тревожности, характерный для периода беременности.
«Проект демонстрирует высокую социальную значимость для будущих матерей. Школа создана для пациенток, находящихся на лечении в стационаре, и предусматривает регулярные занятия — 3−4 встречи в неделю. Содержание всех образовательных модулей согласуется с лечащими врачами и адаптируется под индивидуальные медицинские показания, что гарантирует безопасность и эффективность обучения», — отметила заведующая центром медико‑социальной поддержки женщин при перинатальном центре Эльвина Ахмадиева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.