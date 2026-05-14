Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы

Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного у работодателя, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работы оплата производится не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха.