В мае в Нижегородской области организуют более 30 торговых ярмарок

Более 30 ярмарок «Покупайте нижегородское», на которых региональные предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить продукцию, организуют в мае. Их проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Ярмарки “Покупайте нижегородское” помогают предпринимателям повысить узнаваемость своей продукции. Зачастую мероприятия приурочены к дням районов, городов и сел, а также к народным и государственным праздникам, фестивалям народных художественных промыслов. При этом администрации муниципалитетов предоставляют участникам бесплатные торговые места. Наибольшее количество ярмарок в мае состоится в Павловском и Уренском муниципальных округах», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений муниципальных образований. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.