В мае в Нижегородской области организуют более 30 торговых ярмарок

«Ярмарки “Покупайте нижегородское” помогают предпринимателям повысить узнаваемость своей продукции. Зачастую мероприятия приурочены к дням районов, городов и сел, а также к народным и государственным праздникам, фестивалям народных художественных промыслов. При этом администрации муниципалитетов предоставляют участникам бесплатные торговые места. Наибольшее количество ярмарок в мае состоится в Павловском и Уренском муниципальных округах», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.