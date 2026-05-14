«Что за глупости ты снимаешь?»: что такое липсинк и почему люди любят открывать рот на камеру и делать вид, что поют

Что такое липсинк простыми словами
Ленту социальных сетей перед пандемией коронавируса сложно было представить без липсинков — видео, в которых блогеры подпевали популярным песням. Снять такие ролики можно было довольно легко: от автора контента требовалось лишь знать текст песни и подпевать ей, а также уметь подобрать красивый фон и хотя бы минимально использовать инструменты редактирования.
Модный трек из мирового чарта, привлекательный образ и видимое попадание движениями губ в нужные слова — готово: видео моментально попадает в ленты рекомендаций, а блог в короткие сроки получает тысячи новых подписчиков.
Какими бывают липсинки: виды
За несколько лет такой формат, в отличие от трендов вроде «девушки средней внешности», «манекен челлендж» или «догони свою девушку», никуда не исчез: липсинки все еще снимают и зумеры, и миллениалы, и даже альфа, а сам жанр, по всей видимости, стал вечной классикой соцсетей и даже несет в себе конкретный смысл в каждом отдельном случае. Так, например, кто-то снимает липсинк, чтобы поделиться главной песней из «эры своего прайма» — то есть лучшего периода своей жизни.
Липсинки могут сниматься и в образовательных целях — если речь, к примеру, идет о песне на английском языке, то это становится хорошей практикой для тех, кто его изучает и хочет поделиться своими успехами. Для этого одна из зумерш использовала хит британской певицы Raye под названием Where is My Husband, который она выучила наизусть, занимаясь в школе.
Наконец, часть пользователей и вовсе переосмысляет липсинк как формат — и старается не только подпевать песне, но и объяснять ее смысл на языке жестов. Как оказалось, отлично для таких целей подходит песня Manchild Сабрины Карпентер, благодаря которому зарубежная блогерша научила подписчиков петь о мужчинах, которые ведут себя как дети, но в которых так легко влюбиться.
Но что именно толкает людей на то, чтобы снимать подобные видео, с точки зрения психологии и почему такие ролики (почти неизбежно) набирают огромное количество просмотров? Разобраться в этом Psychologies решил вместе с психологом, специалистом психологической платформы Alter Ириной Маховой.
Как и когда появились липсинки
Сама практика липсинка существует довольно давно: например, лежала в основе американского шоу Lip Sync Battle Джимми Фэллона и Стивена Мерчанта, которое вышло на кабельном телеканале Spike еще в апреле 2015 года, да и обычное караоке — ее ближайший родственник.
Цифровой бум липсинка начался в 2014 году с появлением приложения musical.ly, с помощью которого можно было самостоятельно создавать короткие музыкальные видеоклипы: к 2016 году там было уже около 70 миллионов пользователей. В августе 2018-го сервис объединился с TikTok, и липсинк стал одним из главных языков коротких видео, перейдя в форматы Reels и Shorts в других соцсетях.
Почему люди снимают липсинки
Пользователи соцсетей — и крупные блогеры, и обычные авторы цифрового контента — любят липсинки из-за нескольких психологических механизмов.
- «Управление впечатлением»: чужая песня — это готовый «костюм», в котором человек — взрослый или подросток — предъявляет миру желаемую версию себя.
- Концепция «возможных я». Липсинк — безопасная «примерочная идентичностей», где можно побыть дерзким, чувственным, агрессивным, не присваивая эти качества окончательно.
- Снижение порога входа в творчество: вокальных данных не нужно, «отказ» в случае хейта менее болезненный — ведь поешь не «свое».
Таким образом, удовлетворяются сразу три базовые потребности:
- автономия — «я сам выбираю аудио и образ»;
- компетентность: мимика, монтаж, тайминг — это микропроизводство;
- связанность — «я внутри тренда».
Закрепляет же такое поведение дофаминовая петля лайков и в целом обратная связь — от количества просмотров и репостов до восторженных комментариев и новых подписчиков.
Почему липсинки так популярны
Здесь ключевой механизм — парасоциальные отношения, иллюзия дружбы с тем, кто смотрит «прямо в камеру». Дальше включаются зеркальные нейроны и аффективное заражение: мы микроскопически копируем мимику автора и буквально «заражаемся» его эмоцией. Плюс работает связка «знакомое плюс новое»: знакомая песня дает комфорт, а новая интерпретация — стимуляцию.
Почему именно липсинк-блогеры так часто становятся певцами
Нередко авторы липсинков впоследствии начинают карьеру в музыке: для кого-то она становится лишь одним из направлений работы как крупного блогера, а для кого-то — полноценной профессией. Так происходит, потому что у них уже есть то, за что лейблы платят миллионы, — лояльная аудитория, «купившая» персонажа.
В российском контексте есть как минимум два таких примера
- Даня Милохин. В марте 2020-го он основал тиктокерский дом Dream Team House, через месяц выпустил трек «Я дома», затем «Хавчик» с Тимати и Джиганом, «Дико тусим» с Николаем Басковым (более 80 миллионов просмотров), а в апреле 2021-го — альбом «Бум».
- Валя Карнавал. Видеоблогер пришла из musical.ly в 2018 году, а летом 2020-го выпустила песню «Психушка», которая заняла 9-е место в чарте самых используемых треков TikTok в 2020 году.
Психологически это работает как «фан-капитал»: лояльность, накопленная через имитацию чужой музыки, конвертируется в поддержку собственного релиза. Срабатывает и эффект «песня моего блогера» — способ еще глубже идентифицироваться с тем, кого ты уже считаешь почти другом.
Ребенок снимает липсинки — стоит ли бить взрослым тревогу?
Сам по себе липсинк — нормальная подростковая практика идентичностной игры. Тревожным сигналом становится не контент, а паттерн: исследования показывают, что у части подростков, проводящих в TikTok более двух часов в день, фиксируется снижение самооценки и ощущения эмоционального благополучия. Родителям и педагогам стоит задавать вопрос не «Снимает ли ребенок липсинк?», а «Есть ли у него другие зеркала для самоопределения, кроме счетчика лайков?».
Ирина Видеркер, Клинический психолог, специалист психологической платформы Alter.