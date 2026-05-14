В Саратовской области обновят дорогу к поселку Новосельскому

Автоподъезд к поселку Новосельскому протяженностью 8,2 км отремонтируют в Ершовском районе Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты ведомства уже встретились с жителями поселка и сообщили о предстоящих работах на объекте. На территории Новосельского муниципального образования функционируют три сельскохозяйственных предприятия и 12 крестьянско-фермерских хозяйств, для которых автоподъезд является важной транспортной артерией для вывоза продукции и доставки ресурсов. Кроме того, дорога входит в состав школьного маршрута, а также является частью пути к заповеднику «Сарминская тюльпанная степь». Ознакомиться с полным списком дорог, которые отремонтируют в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», можно по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.