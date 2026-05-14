Лантратова рассказала о приоритетах работы на посту омбудсмена

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы на посту федерального омбудсмена.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову («Справедливая Россия») на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Затем новый омбудсмен принесла присягу уполномоченного по правам человека в РФ.
«В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение. Уверена, что особенно важно поддерживать тех, кому сложнее всего: людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых, семьи с детьми… Безусловный приоритет — участники СВО и их близкие», — сказала Лантратова.
Она отметила, что только за последний год побывала в 46 регионах и встретилась почти с 7 тысячами бойцов и их родными.
«В фокусе моего внимания — жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав», — уточнила новый омбудсмен.
Она также добавила, что будет развивать волонтерское направление, чтобы все неравнодушные люди могли включиться в работу института уполномоченного.
«Главный ориентир для меня — не документы и формальные отчеты, а обратная связь от людей и помощь каждому, поэтому в своей работе буду ориентироваться на принцип “чужой беды не бывает”, — подчеркнула Лантратова.