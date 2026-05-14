В единый реестр классификации внесли более 4,6 тысячи гостевых домов Кубани

Более 4,6 тыс. гостевых домов Краснодарского края внесли в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии, сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Увеличение качественных объектов размещения соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Мы уже включили в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии свыше 4,6 тысячи из более 4,7 тысячи гостевых домов. План выполнен практически полностью — на 93%. Если говорить о показателях по России, в нашем крае — 57% всех включенных в реестр таких объектов по всей стране. Таких высоких результатов добились благодаря заблаговременной и системной работе», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.
По словам вице-губернатора Александра Руппеля, с начала года край уже принял около 2,7 млн человек. В курортный сезон для гостей будут работать более 10 тыс. объектов, из них 45% — коллективные средства размещения, остальное — гостевые дома и индивидуальные средства размещения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.