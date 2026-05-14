Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека

Кроме того, депутаты поблагодарили за работу предыдущего омбудсмена Татьяну Москалькову, которая с 2016 года занимала эту должность в течение максимально возможных двух сроков, и проводили ее с поста аплодисментами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что она проделала «важную и большую работу», а ~число обращений граждан в институт уполномоченного по правам человека выросло в три раза~, что свидетельствует о ее профессионализме.