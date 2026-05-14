В подмосковных Луховицах очистили берег реки Вобли

Экологический субботник провели на прибрежной территории реки Вобли в Луховицах Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Мероприятие стало частью Всероссийской акции «Вода России», которая проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участники акции расчистили береговую зону от бытовых отходов. Также они убрали мусор из реки в районе мостика у нижней части парка им. Воробьева.
«На территории округа регулярно проходят мероприятия по очистке берегов водных объектов от бытового мусора. Приглашаем всех желающих участвовать в таких событиях. Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о своем здоровье, но и о будущем поколений и экологии родного края», — отметила участница акции, начальник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации города Наталья Татаренкова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.