В больницу № 4 Пензы поступили 15 единиц реабилитационного оборудования

Стационарное отделение соматической реабилитации Клинической больницы № 4 Пензы пополнилось 15 единицами современного оборудования в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
«Оборудование уже введено в эксплуатацию и помогает в восстановлении наших пациентов с ишемической болезнью сердца, постинфарктного кардиосклероза, постпневмонического пневмофиброза и других заболеваний. Благодаря современным аппаратам мы можем применять самые эффективные методики реабилитации, индивидуально подходить к каждому случаю и добиваться более быстрых и выраженных результатов. Пациенты отмечают улучшение самочувствия, а для нас, врачей, это главный показатель успеха», — рассказала и. о. главного врача больницы Нина Назарова.
Среди нового оборудования — аппараты для фотодинамической и лазерной терапии, пневматический массажер, манипуляционный столик и ультразвуковая система для физиотерапии и другие. Напомним, в 2025 году для четырех отделений амбулаторной медицинской реабилитации и дневных стационаров медицинской реабилитации в городской поликлинике, Каменской и Сердобской центральных районных больниц приобретены 122 единицы медицинского оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.