Более 250 населенных пунктов Нижегородской области посетил «Поезд здоровья»

Медицинские специалисты «Поездов здоровья» с начала этого года посетили более 250 населенных пунктов Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работа мобильных бригад отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
По словам и. о. директора Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Н. А. Семашко Сергея Гамаюнова, на сегодняшний день в «Поездах здоровья» провели уже свыше 24 тыс. врачебных консультаций, а также около 50 тыс. инструментальных и лабораторных исследований.
«Промежуточный итог работы наших мобильных бригад — это более 2,9 тысячи случаев впервые выявленных заболеваний, в том числе свыше 30 случаев злокачественных новообразований», — добавил Гамаюнов.
Своевременно заподозрить и распознать заболевания медикам помогают мобильные технологии диагностики. С начала года врачи выполнили свыше 5 тыс. флюорографий, более 1,5 тыс. ультразвуковых исследований, около 4,5 тыс. женщин прошли обследования на цифровом маммографе.
В мае специалисты планируют посетить 19 муниципальных образований региона. Обследования смогут пройти жители почти 350 населенных пунктов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.