В Саратовской области отремонтируют более 6 км дорог к святыням

Дороги, ведущие к церквям и соборам, общей протяженностью более 6 км отремонтируют в этом году в Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Большая часть дорожных объектов находится в Саратове. Подрядная организация обновит покрытие на двух участках улицы Большая Горная протяженностью почти 1 км. По ней можно добраться до Кафедрального собора Сошествия святого Духа и церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
В список ремонта также включили три участка дороги по проспекту 50 лет Октября: от площади имени В. И. Ленина до улицы имени И. В. Панфилова, от 2-го Красноармейского тупика до площади Ленина, а также от Алексеевской улицы до Технической и площади Ленина. По этому маршруту можно добраться до храма святых апостолов Петра и Павла. В Лысогорском районе будет отремонтирован западный автоподъезд к рабочему поселку Лысые Горы, ведущий к церкви Димитрия Солунского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.