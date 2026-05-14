В США стартуют продажи «золотых» смартфонов Трампа. Дизайн и спецтарифы

Компания Trump Mobile готова к началу поставок «золотых» смартфонов T1 — первые покупатели должны получить гаджеты уже до конца нынешней недели. Об этом сначала сообщила газета USA Today, а затем информацию у себя в соцсетях официально подтвердил и сам производитель.
«Телефон T1 уже здесь! Те, кто оформил предварительный заказ, получат уведомление по электронной почте. Поставки телефонов стартуют на этой неделе», — сказано в сообщении. Там также отмечено, что спрос на телефон был «невероятно высоким» и что «заказы выполняются максимально быстро».
При этом на самом деле заинтересованным пользователям пришлось ждать гаджет почти год. О нем стало известно еще в середине июня 2025-го, когда Trump Organization — основная компания президента США Дональда Трампа — объявила о запуске сервиса сотовой связи Trump Mobile, который также анонсировал собственный смартфон под названием T1 стоимостью $499.
Несмотря на достаточно высокую стоимость, по заявленным характеристикам Trump Phone T1 был схож с недорогими Android-смартфонами. Более того, некоторые эксперты предположили, что новинка представляет собой ни что иное, как переименованную и перелицованную версию бюджетного гаджета REVVL 7 Pro 5G от китайского бренда Wingtech. В частности, об этом говорили очень похожие спецификации системы камер, дисплея и ряда других компонентов.
Начальная версия Trump Phone T1
В то же время в компании позиционировали T1 в качестве устройства «разработанного и произведенного в Соединенных Штатах». «Мы не хотим выпускать его за границей. Мы не собираемся делать его в Индии», — говорил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп (сын Дональда Трампа).
Однако утверждение о сугубо американском происхождении вызвало большие сомнения. Так, единственным смартфоном, выпускаемым в США на тот момент, был Liberty Phone стоимостью от $2 тыс. от компании Purism, производящей технику по законам собственного уникального производственного процесса. К примеру, издание Wired писало, что скорый выпуск T1 Phone в США с «нуля» представляется практически невозможным.
После волны критики в прессе Trump Mobile стала использовать более сдержанные формулировки вроде «разработки с учетом американских ценностей», «гордость за американский дизайн» и «создание благодаря американским инновациям».
Сроки старта продаж «золотых» смартфонов Трампа переносили несколько раз, причем в прессе даже ходили слухи о сворачивании проекта. За это время сам гаджет тоже успел претерпеть существенные изменения. Компания отказалась от блока камер с треугольным расположением объективов в стиле предыдущих моделей iPhone в пользу вертикальной компоновки. При этом некоторые обратили внимание, что теперь устройство внешне напоминает HTC U24 Pro, однако в самой HTC опровергли сотрудничество с какими-либо сторонними брендами. Модернизированный Trump Phone T1 сохранил свои фирменные черты — золотистый корпус с гравировкой в виде стилизованного флага США и логотипом компании.
Готовая к продаже версия Trump Mobile T1
Характеристики смартфона тоже значительно изменились. Судя по данным на сайте производителя, готовая к продажам версия Trump Phone T1 получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями с кадровой частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев и распознаванием лица владельца на базе искусственного интеллекта. Гаджет оснастили аккумулятором емкостью 5000 мА•ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Система камер представлена основным 50-мегапиксельным датчиком, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, а также телеобъективом на 50 Мп с 2х-кратным оптическим зумом. За селфи и видеозвонки отвечает фронтальная 50-мегапиксельная камера. В центре аппаратной начинки установлен чипсет Snapdragon 7-й серии, однако какая именно модель — не уточняется. Размер внутреннего хранилища составил 512 Гб. Гаджет работает на базе операционной системы Android 15. Судя по рекламному ролику, в комплектацию входит прозрачный силиконовый чехол, а также зарядный адаптер с кабелем USB-С в золотистой оплетке. Наконец, заявлен 3,5-миллиметровый разъем для подключения проводной гарнитуры — на современных гаджетах подобная опция встречается все реже.
Комплектация Trump Phone T1
Примечательно, что в компании снова говорят об американских корнях смартфона. Исполнительный директор Trump Mobile Пэт О’Брайен заявил, что «первая партия T1 с гордостью собрана в США». Это соответствует предыдущему заявлению компании о том, что «окончательная сборка» осуществляется в Майами. Более того, Trump Mobile имеет и более амбициозные планы стать компанией, которая «первой выпустит смартфон, большинство из компонентов которого будут произведены в Америке». Хотя остается неясным, какие именно комплектующие для смартфонов на данный момент могут быть произведены в США.
Trump Mobile также предлагает услуги сотовой связи, предполагающей безлимитные звонки, неограниченные SMS и доступ в интернет, международные звонки в более чем 230 стран мира, а также доступ к различным сервисам вроде помощи на дороге и телемедицине. Стоимость подписки на флагманский тариф The 47 Plan составит $47,45 в месяц (3,5 тыс. руб.). Предположительно, цифры в тарифе символизируют президентские сроки Дональда Трампа: в 2017 году он стал 45-м по счету главой США, а в 2025 году — 47-м.
Под брендом Trump в США производится самая разная продукция — от парфюма до NFT-токенов. А, скажем, в 2024-м году Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Отличительными чертами флагманской линейки обуви под названием Never Surrender («Никогда не сдавайся») стали золотой цвет, фирменная буква «Т» и флаг США.