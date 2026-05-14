В Московской области обучат 90 младших воспитателей семейных центров

Программу профессионального обучения пройдут 90 младших воспитателей семейных центров Московской области, сообщили в региональном министерстве социального развития. Занятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Курс начался 12 мая и продлится 260 академических часов. Слушатели изучат психологические аспекты работы младшего воспитателя, санитарно-гигиенические нормы, особенности ухода за детьми разного возраста, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также научатся оказывать первую помощь.
По итогам обучения воспитатели получат свидетельство о рабочей профессии, которое позволит им работать в организациях, ухаживающих за детьми от рождения до 18 лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.