В селе Дивном на Ставрополье к ноябрю благоустроят центральную площадь

Там установят скамейки, урны, арт-объекты и новую систему освещения.

Благоустройство центральной площади в селе Дивном Ставропольского края планируют завершить к 1 ноября, сообщили в правительстве региона. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В администрации Апанасенковского округа рассказали, что подрядная организация продолжает подготовительные работы — выкорчевывание пней и расчистку территории от кустарника. Проектом предусмотрено обустройство фонтана, газонов и пешеходных дорожек. Также специалисты установят скамейки, урны, арт-объекты и новую систему освещения.

Напомним, в прошлом году за реализацию этого проекта проголосовало большинство жителей округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.