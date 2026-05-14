В селе Балезино Удмуртии открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Локомотив» открыли в селе Балезино Удмуртской Республики, сообщили в администрации Балезинского района. Создание спортивных объектов отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
В ФОКе уже начались тренировки воспитанников Балезинской спортивной школы и молодежно-спортивного комплекса по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике. В зале будут тренироваться и сборные районной команды по баскетболу, волейболу, лапте и футболу. Также будет выделено время для любителей здорового образа жизни среди взрослого населения и ветеранов спорта.
На церемонии открытия спортивного комплекса глава республики Александр Бречалов выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации социального проекта, и подчеркнул, что «Локомотив» — знаковое название для района, где почти 1 тыс. человек трудятся на железной дороге. А также вручил награду тренеру Сергею Волкову. Кроме того, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики и российским спортивным обществом «Локомотив».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.