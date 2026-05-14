В селе Балезино Удмуртии открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

На церемонии открытия спортивного комплекса глава республики Александр Бречалов выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации социального проекта, и подчеркнул, что «Локомотив» — знаковое название для района, где почти 1 тыс. человек трудятся на железной дороге. А также вручил награду тренеру Сергею Волкову. Кроме того, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики и российским спортивным обществом «Локомотив».