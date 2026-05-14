Свыше 1500 молодых ученых проявили интерес к конкурсу «УМНИК»

Более 1500 молодых ученых из 70 регионов проявили интерес к конкурсу «УМНИК». Он проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Фонде содействия инновациям.
Конкурс направлен на поддержку молодых исследователей, чьи проекты обладают потенциалом для последующей коммерциализации и создания технологического стартапа. Участниками могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не получавшие поддержку Фонда содействия инновациям. Победители конкурса получат грант в размере 500 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских работ сроком до 12 месяцев.
Отбор проектов ведется по ключевым направлениям технологического развития, включая цифровые технологии, медицину, новые материалы, приборостроение, биотехнологии и ресурсосберегающую энергетику. Особое внимание уделяется проектам, соответствующим приоритетам национальных проектов технологического лидерства, в том числе в сфере станкостроения, беспилотных систем, новых энергетических технологий и продовольственной безопасности.
По итогам реализации проектов участники должны будут представить научно-технические результаты, проработать коммерческий потенциал разработки и подготовить бизнес-план для дальнейшего развития проекта. Авторы наиболее перспективных решений смогут продолжить развитие своих инициатив с помощью следующих инструментов поддержки фонда — программ «Студенческий стартап» и «Старт». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12:00 (мск) 27 мая 2026 года, подробнее — по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.