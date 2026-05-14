Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 1500 молодых ученых проявили интерес к конкурсу «УМНИК»

Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей на проведение исследования.

Более 1500 молодых ученых из 70 регионов проявили интерес к конкурсу «УМНИК». Он проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Фонде содействия инновациям.

Конкурс направлен на поддержку молодых исследователей, чьи проекты обладают потенциалом для последующей коммерциализации и создания технологического стартапа. Участниками могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не получавшие поддержку Фонда содействия инновациям. Победители конкурса получат грант в размере 500 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских работ сроком до 12 месяцев.

Отбор проектов ведется по ключевым направлениям технологического развития, включая цифровые технологии, медицину, новые материалы, приборостроение, биотехнологии и ресурсосберегающую энергетику. Особое внимание уделяется проектам, соответствующим приоритетам национальных проектов технологического лидерства, в том числе в сфере станкостроения, беспилотных систем, новых энергетических технологий и продовольственной безопасности.

По итогам реализации проектов участники должны будут представить научно-технические результаты, проработать коммерческий потенциал разработки и подготовить бизнес-план для дальнейшего развития проекта. Авторы наиболее перспективных решений смогут продолжить развитие своих инициатив с помощью следующих инструментов поддержки фонда — программ «Студенческий стартап» и «Старт». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12:00 (мск) 27 мая 2026 года, подробнее — по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.