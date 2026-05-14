В Брянской области отремонтируют дорогу Свень — Стяжное

Специалисты отремонтируют дорогу Свень — Стяжное протяженностью 6,2 км в Брянской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Обновление начнется в текущем году и будет проходить в два этапа. Полностью завершить ремонт дорожного объекта планируется в 2027 году. Работы будут вести на одной половине проезжей части, движение транспорта сохранится по другой.
В ходе обновления специалисты применят метод холодной регенерации или ресайклинга. Эта технология позволяет использовать старое асфальтобетонное покрытие как компонент нового основания. После подготовки на участке уложат свежее асфальтобетонное покрытие.
Помимо обновления проезжей части, на дороге приведут в порядок пересечения и примыкания, укрепят обочины и восстановят укрепительные полосы. Также для повышения безопасности движения обустроят искусственную неровность.
Отдельное внимание уделят остановочной инфраструктуре: специалисты отремонтируют площадки, демонтируют старый автопавильон и установят новый. На завершающем этапе на участке появятся новые дорожные знаки и разметка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.