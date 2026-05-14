В Петербурге открылся центр по разработке электротехники мирового уровня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» совместно с АО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) открыл первый в России центр по разработке электротехники мирового уровня в сферах энергетики и транспорта, передает корреспондент ТАСС.
«Нам вдвойне приятно, что мы в этом году открываем центр инженерных разработок, — 15 июня ЛЭТИ исполняется 140 лет со дня основания. Думаю, все знают, что ЛЭТИ всегда отвечал за развитие электроники и электротехники в стране. Сегодня с нашим стратегическим партнером у нас будет возможность показать, что в стране есть все основания для того, чтобы в этом важном направлении развивалось наше технологическое лидерство», — сказал во время церемонии открытия ректор вуза Виктор Шелудько.
Как отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина был запущен национальный проект по обеспечению технологического лидерства. Открытие центра станет одной из возможностей достижения его целей по направлению передовой электроники.
«В центре мы планируем формировать заказы на разработки силовой электроники, преобразовательной техники, зарядной инфраструктуры, все компоненты, решения в части управления приводом. Наша компания сегодня занимает на рынке электротехники лидирующие позиции, поэтому с точки зрения НИОКР, поиска новых решений, систем для нас важно сегодня взаимодействовать с ведущими вузами страны», — сказал председатель совета директоров ГК «КЭАЗ» Андрей Канунников.
Центр инженерных разработок (ЦИР) «Передовая электротехника» создан при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Его деятельность будет вестись по четырем технологическим трекам: перспективная силовая преобразовательная техника, системы накопления электроэнергии, Internet of energy (Энергопереход), судовая электротехника. В рамках этих направлений на площадке центра будут разрабатываться базовые элементы масштабируемых систем преобразования, передачи и накопления электроэнергии с применением технологии цифровых двойников, цифровые управляемые силовые интерфейсы, алгоритмы гибридных систем распределенной энергетики и другое.
Ключевыми задачами центра выступают проведение НИОКР, прототипирование, регистрация и коммерциализация разработок, реализация решений глубоких технологий, подготовка кадров. Для КЭАЗ проект обеспечивает расширение продуктовой линейки, для ЛЭТИ — развитие комплекса материально-технических, кадровых и информационных ресурсов, необходимых для проведения исследований и разработок новых технологий.