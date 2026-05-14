В Гаврилов-Яме Ярославской области обновят территорию на улице Советской

«Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Гаврилов-Ямского округа: во время всероссийского голосования 2025 года проект поддержали более 1,5 тысячи человек. Сейчас проходит новый этап голосования, и я приглашаю принять в нем участие всех, кто хочет сделать свой город, поселок еще комфортнее. Возможности нацпроекта “Инфраструктура для жизни” позволяют создавать удобные и современные пространства, и в этом году благоустроим еще более 20 территорий. Работы также уже стартовали в парках поселков Борисоглебский и Новый Некоуз», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.