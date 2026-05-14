В Гаврилов-Яме Ярославской области обновят территорию на улице Советской

Новый этап благоустройства общественной территории на улице Советской начался в городе Гаврилов-Яме Ярославской области. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
«Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Гаврилов-Ямского округа: во время всероссийского голосования 2025 года проект поддержали более 1,5 тысячи человек. Сейчас проходит новый этап голосования, и я приглашаю принять в нем участие всех, кто хочет сделать свой город, поселок еще комфортнее. Возможности нацпроекта “Инфраструктура для жизни” позволяют создавать удобные и современные пространства, и в этом году благоустроим еще более 20 территорий. Работы также уже стартовали в парках поселков Борисоглебский и Новый Некоуз», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
Преобразования на территории у дома № 37 на улице Советской продолжаются уже несколько лет. Сначала была построена скейт-площадка для молодежи, в прошлом году рядом с ней сделали детскую площадку с игровым оборудованием, установили топиарные фигуры в виде героев мультфильмов, скамейки, сделали пешеходные дорожки и освещение. В этом сезоне на месте старой детской площадки появится зона отдыха с пешеходными дорожками, лавочками и фонтаном с подсветкой.
Напомним, отбор проектов для благоустройства в следующем году продлится до 12 июня. Проголосовать можно в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.