В подмосковной Рузе высадили черемуховую аллею

Участники акции укоренили более 30 молодых деревьев.

Источник: Национальные проекты России

Новую черемуховую аллею высадили в Рузе Московской области в ходе акции «Аллея Российского театрального сообщества» по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Появление аллеи связано с 150-летием Союза театральных деятелей России. Свой юбилей организация решила отметить не только новыми постановками, но и экологическими акциями. Памятные аллеи высаживают в разных регионах страны — от Запорожской области и Крыма до Северного Кавказа. Теперь к этой инициативе присоединилось и Подмосковье: Руза стала первым городом региона, где появилась такая аллея.

Для создания аллеи выбрали пешеходную зону у памятника киногерою сериала «Ликвидация» Мишке Карасю. Там высадили более 30 саженцев черемухи виргинской сорта «Шуберт».

Участие в посадке принял актер, певец, композитор и депутат Госдумы Денис Майданов — он высадил на аллее именное дерево. Завершило мероприятие выступление вокалистов Центра культуры и искусства поселка Тучково, которые поддержали участников акции своим творчеством.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

