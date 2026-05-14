В подмосковной Рузе высадили черемуховую аллею

Появление аллеи связано с 150-летием Союза театральных деятелей России. Свой юбилей организация решила отметить не только новыми постановками, но и экологическими акциями. Памятные аллеи высаживают в разных регионах страны — от Запорожской области и Крыма до Северного Кавказа. Теперь к этой инициативе присоединилось и Подмосковье: Руза стала первым городом региона, где появилась такая аллея.