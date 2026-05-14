В Воронеже провели уроки финансовой грамотности для школьников

Урок «Финансовая грамотность и начало предпринимательской деятельности» для школьников провели 30 апреля в школе № 106 и образовательном центре «Содружество» в Воронеже. Мероприятия прошли по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
В образовательных встречах приняли участие 53 ученика 9 и 10 классов. Для них подготовили программу, посвященную основам личных финансов и первым шагам в предпринимательстве. Школьникам объяснили, как планировать бюджет, управлять доходами и расходами, а также оценивать возможности для запуска собственного дела.
Практическую часть занятия провела сотрудник центра «Мой бизнес». Она поделилась с ребятами полезными рекомендациями, рассказала о мерах государственной поддержки для начинающих предпринимателей и ответила на вопросы участников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.